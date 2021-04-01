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В версию Minecraft Java Edition добавили световые блоки

ИА Regnum
54 минуты назад
Очередное обновление добавит в версию Java Edition игры Minecraft световые блоки (Light Block). Об этом 1 апреля сообщил портал Game Rant.
В Minecraft Java Edition добавили световые блоки
Фото: sportskeeda.comsportskeeda.com
Эти невидимые блоки позволят геймерам точечно регулировать уровень освещения вне зависимости от количества других источников света и их расположения. Например, игроки смогут добавить в тёмную пещеру тусклое освещение даже в том случае, если в ней нет факелов. Стоит отметить, что световые блоки нельзя будет получить в игре обычным способом, только через специальную команду.
Напомним, в марте 2021 года Minecraft попала в топ-10 самых обсуждаемых в соцсети Twitter видеоигр. Она заняла в рейтинге седьмую позицию, уступив Fortnite и обойдя Ensemble Stars!
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