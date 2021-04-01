В Minecraft Java Edition добавили световые блоки

Эти невидимые блоки позволят геймерам точечно регулировать уровень освещения вне зависимости от количества других источников света и их расположения. Например, игроки смогут добавить в тёмную пещеру тусклое освещение даже в том случае, если в ней нет факелов. Стоит отметить, что световые блоки нельзя будет получить в игре обычным способом, только через специальную команду.