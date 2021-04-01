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Lineage 2M доминирует на тайваньском рынке

MMO13
9 часов назад
Мобильная MMORPG Lineage 2M вышла в Тайване на прошлой неделе и уже обрела успех. Как передает корейский портал newswatch.kr, в этой стране игра заняла первое место по популярности и внутриигровым покупкам в Google Play. Данные о магазине App Store не сообщаются.
Lineage 2M доминирует на тайваньском рынке
Фото: MMO13MMO13
«Это рекорд, достигнутый за неделю с момента запуска серверов 24-го числа» — заявил представитель компании NCSOFT.
Тайвань считается стратегически важной страной для NCSOFT, занимающей четвертое место после Китая, Юго-Восточной Азии и Японии в рейтинге отечественных экспортеров игр по состоянию на прошлый год.
Успех Lineage 2M на Тайване предсказывался еще до запуска. Это связано с тем, что Lineage 2M привлекла большое внимание, поскольку франшиза Lineage получила признание среди тайваньских пользователей благодаря успеху различных игр (Lineage, Lineage 2, Lineage M и т. д.). Количество предварительно зарегистрировавшихся пользователей достигло 3,5 миллиона.
В будущем состоится глобальный релиз Lineage 2M, но точных сроков пока нет.
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