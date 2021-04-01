Глобальная версия MMORPG Elyon не выйдет в России

Плохие новости для тех, кто ждал глобального релиза MMORPG Elyon. Разработчики опубликовали список регионов, в которых станет доступна игра. К сожалению, в нем не нашлось места для России и стран СНГ, поэтому, скорее всего, будут действовать региональные ограничения по IP.

Фото: MMO13 MMO13

Причину, по которой глобальная версия Elyon не появится в России, не уточняется. Возможно, это связано с договоренностью с одним из локализаторов, собирающимся распространять игру в нашем регионе, но анонса русской версии пока не было. Мы запросили комментарий по этому поводу у представителя Kakao Games и вот что он ответил:

«Это условия лицензионного соглашения. Оно позволяет нам издавать игру в определенных территориях. В настоящее время я не знаю, что разработчики планируют для других регионов» — BadlyDrawnDragon, комьюнити-менеджер.