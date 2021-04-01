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Глобальная версия MMORPG Elyon не выйдет в России

MMO13
12 часов назад
Плохие новости для тех, кто ждал глобального релиза MMORPG Elyon. Разработчики опубликовали список регионов, в которых станет доступна игра. К сожалению, в нем не нашлось места для России и стран СНГ, поэтому, скорее всего, будут действовать региональные ограничения по IP.
Глобальная версия MMORPG Elyon не выйдет в России
Фото: MMO13MMO13
Причину, по которой глобальная версия Elyon не появится в России, не уточняется. Возможно, это связано с договоренностью с одним из локализаторов, собирающимся распространять игру в нашем регионе, но анонса русской версии пока не было. Мы запросили комментарий по этому поводу у представителя Kakao Games и вот что он ответил:
«Это условия лицензионного соглашения. Оно позволяет нам издавать игру в определенных территориях. В настоящее время я не знаю, что разработчики планируют для других регионов» — BadlyDrawnDragon, комьюнити-менеджер.
Кстати, недавно разработчики обновили официальный сайт Elyon и добавили возможность создать аккаунт, который может быть использован для участия в ЗБТ. На данный момент он не заблокирован по IP.
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