The Elder Scrolls Online получит версии для PS5 и Xbox Series

Bethesda объявила, что версия The Elder Scrolls Online для PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 8 июня — одновременно с главой «Чёрный Лес» (которая появится на PC 1 июня) и обновлением 30.

При этом проект бесплатно обновят для обладателей игры на PS4 и Xbox One.

Благодаря техническим характеристикам консолей нового поколения нам удалось достичь впечатляющих результатов в улучшении графики и производительности на этих игровых приставках.

Среди основных изменений и улучшений разработчики отмечают: Возможность играть с режимом «Производительность» с 60 FPS (кроме того, будет и режим «Качество»); Увеличенную (почти вдвое) дальность прорисовки; Новые текстуры; Улучшенные отражения, тени и сглаживание; Ускоренное время загрузок и многое другое.Кроме того, в The Elder Scrolls Online стал доступен пролог главы «Чёрный Лес» — «Рука смертного». Игроков ждут две истории, где нужно предстоит объединить силы с дремора Лирант и лесной эльфийкой Эвели Острая Стрела и выяснить, что замышляет даэдрический культ.