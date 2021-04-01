В Among Us появилась новая карта

В Among Us со свежим обновлением добавили новую карту The Airship — четвёртую и самую крупную локацию, которая прибыла из игр о Генри Стикмине. Это огромный воздушный корабль клана Шляппок.

Вместе с этим в Among Us добавили новые задания, возможность выбирать стартовую комнату, лестницы и движущиеся платформы, а также разнообразные косметические предметы.

И, конечно же, с обновлением в игре появилась система аккаунтов, о которой разработчики рассказывали чуть ранее.