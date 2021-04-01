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В Among Us появилась новая карта — The Airship из Henry Stickmin

Игромания.руиещё 3
14 часов назад
В Among Us со свежим обновлением добавили новую карту The Airship — четвёртую и самую крупную локацию, которая прибыла из игр о Генри Стикмине. Это огромный воздушный корабль клана Шляппок.
В Among Us появилась новая карта
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Вместе с этим в Among Us добавили новые задания, возможность выбирать стартовую комнату, лестницы и движущиеся платформы, а также разнообразные косметические предметы.
И, конечно же, с обновлением в игре появилась система аккаунтов, о которой разработчики рассказывали чуть ранее.
Кроме того, создатели игры отмечают, что после того, как их команда расширилась двумя программистами, работа над улучшением игры пойдёт быстрее. Планируется в том числе расширение лобби до 15 человек.
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