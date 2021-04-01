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PUBG LITE закроется в конце апреля

MMO13иещё 3
12 часов назад
Playerunknown's Battlegrounds закрывается — правда, не обычная версия, а облегченная, которая распространяется по модели Free-to-Play. PUBG LITE вышла в стадии открытого бета-тестирования на PC в октябре 2019 года, но несмотря на бесплатность и низкие системные требования, так и не сумела обрести популярность.
PUBG LITE закроется в конце апреля
Фото: MMO13MMO13
Игру уже нельзя скачать на официальном сайте, а серверы будут окончательно закрыты 29 апреля, в 8:00 по московскому времени. Спустя месяц после этого, 29 мая, заканчивается поддержка игроков.
«Мы неимоверно признательны верной армии поклонников за любовь и поддержку PUBG LITE. Надеемся, в трудные дни пандемии COVID-19 наша PUBG LITE помогла игрокам не скучать на самоизоляции. К сожалению, после долгих споров нам пришлось принять трудное решение и прекратить поддержку проекта. Наше путешествие подходит к концу. С прискорбием сообщаем, что поддержка PUBG LITE завершится 29 апреля 2021 года» — говорится в официальном объявлении.
К сожалению, о каких-либо компенсациях для тех, кто вкладывал реальные деньги, не сообщается.
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