PUBG LITE закроется в конце апреля

Playerunknown's Battlegrounds закрывается — правда, не обычная версия, а облегченная, которая распространяется по модели Free-to-Play. PUBG LITE вышла в стадии открытого бета-тестирования на PC в октябре 2019 года, но несмотря на бесплатность и низкие системные требования, так и не сумела обрести популярность.

Фото: MMO13 MMO13

Игру уже нельзя скачать на официальном сайте, а серверы будут окончательно закрыты 29 апреля, в 8:00 по московскому времени. Спустя месяц после этого, 29 мая, заканчивается поддержка игроков.

«Мы неимоверно признательны верной армии поклонников за любовь и поддержку PUBG LITE. Надеемся, в трудные дни пандемии COVID-19 наша PUBG LITE помогла игрокам не скучать на самоизоляции. К сожалению, после долгих споров нам пришлось принять трудное решение и прекратить поддержку проекта. Наше путешествие подходит к концу. С прискорбием сообщаем, что поддержка PUBG LITE завершится 29 апреля 2021 года» — говорится в официальном объявлении.