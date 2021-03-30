Amnesia: Rebirth получила режим без хоррор-элементов

Авторы Amnesia: Rebirth сообщили, что в игре появился новый режим, где убирают хоррор-элементы оригинала. В проекте останется центральная история, основные темы и мрачное музыкальное сопровождение, однако сам процесс прохождения будет куда проще, без жути и монстров.

Кроме того, из проекта убрали эффекты, иллюстрирующие уровень страха героини. Освещение в локациях будет ярче, а для прохождения теперь не понадобятся спички. Кроме того, авторы добавили новые загадки. Свежий режим должен быть уже доступен для владельцев проекта.