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Amnesia: Rebirth получила новый режим без хоррор-элементов

Игромания.ру
16 часов назад
Авторы Amnesia: Rebirth сообщили, что в игре появился новый режим, где убирают хоррор-элементы оригинала. В проекте останется центральная история, основные темы и мрачное музыкальное сопровождение, однако сам процесс прохождения будет куда проще, без жути и монстров.
Amnesia: Rebirth получила режим без хоррор-элементов
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Кроме того, из проекта убрали эффекты, иллюстрирующие уровень страха героини. Освещение в локациях будет ярче, а для прохождения теперь не понадобятся спички. Кроме того, авторы добавили новые загадки. Свежий режим должен быть уже доступен для владельцев проекта.
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