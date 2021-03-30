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Авторы Total War: Rome Remastered показали, что изменится в игре

Игромания.ру
17 часов назад
Несколько дней назад Creative Assembly анонсировала Total War: Rome Remastered, первый ремастер в истории серии Total War. А теперь выпустила трейлер, который наглядно демонстрирует, что именно изменится в новой версии игры.
Авторы Total War: Rome Remastered сообщили об изменениях
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Видео прежде всего посвятили визуальной стороне обновлённой Rome: Total War. Ремастер будет поддерживать современные разрешения вплоть до 4К. Окружение полей сражений переработают, сделав его детализированным и реалистичным. А юниты получат новые модели и анимации.
Разработчики улучшат карту кампании, добавят современные визуальные эффекты. Готовятся и другие усовершенствования, в том числе геймплейные. Как мы уже знаем, вместо 22 оригинальных игровых фракций в ремастере будет доступно 38 сторон.
Total War: Rome Remastered выходит 29 апреля. Владельцы оригинальной Rome: Total War смогут купить ремастер за полцены.
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