В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Fortnite появляются динозавры

Игромания.ру
18 часов назад
Не так давно в королевской битве Fortnite стартовал шестой сезон второй главы. После прохождения одиночной сюжетной миссии «Эпицентр: финальный кризис» игроки вместе с агентом Джоунсом смогли запечатать Эпицентр — но мощный взрыв убрал из игры все достижения технического прогресса.
В Fortnite появились динозавры
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Теперь же компания Epic Games выпустила первое сезонное обновление 16.10. И оно помогло разгадать тайну яиц, разбросанных по всему острову: из них уже вылупились ящеры-рапторы. Эти опасные хищники охотятся парами и атакуют всё живое на своём пути, но смельчаки сумеют их приручить.
Помимо этого, разработчики сделали более доступными самые расхожие ресурсы: кости животных и механические части. Это поможет игрокам быстрее обзавестись самодельным оружием и улучшить его — стоимость материалов также будет снижена.
В шестом сезоне второй главы, получившем название «Дикие времена», игрокам предстоит вернуться к первобытной жизни. Теперь в бою придётся использовать луки и копья, и лишь некоторые виды оружия и техники продолжат работать в новых условиях.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители