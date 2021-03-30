В Fortnite появились динозавры

Не так давно в королевской битве Fortnite стартовал шестой сезон второй главы. После прохождения одиночной сюжетной миссии «Эпицентр: финальный кризис» игроки вместе с агентом Джоунсом смогли запечатать Эпицентр — но мощный взрыв убрал из игры все достижения технического прогресса.

Теперь же компания Epic Games выпустила первое сезонное обновление 16.10. И оно помогло разгадать тайну яиц, разбросанных по всему острову: из них уже вылупились ящеры-рапторы. Эти опасные хищники охотятся парами и атакуют всё живое на своём пути, но смельчаки сумеют их приручить.

Помимо этого, разработчики сделали более доступными самые расхожие ресурсы: кости животных и механические части. Это поможет игрокам быстрее обзавестись самодельным оружием и улучшить его — стоимость материалов также будет снижена.