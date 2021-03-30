Стали известны детали первой игры для PlayStation 5 VR

В Сети появилась информация о первом проекте для гарнитуры виртуальной реальности Sony PSVR2. Речь идет об игре Pavlov VR, релиз которой состоялся в 2017 году.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Как стало известно, основатель студии Vankrupt Games Дэвид Вильярреал в одном из своих твитов упомянул, что игра Pavlov VR выйдет на консоли PlayStation и что компания еще на прошлой неделе заключила соглашение с Sony.

Отвечая на вопрос о том, можно ли будет использовать для игры гарнитуру PSVR, Вильярреал написал, что она не будет корректно работать. При это разработчик уточнил, что проект будет совмести с PSVR2.