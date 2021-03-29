«Дронопокалипсис» начался в Crossout

В Crossout появился временный режим «Дронопокалипсис» с битвами в формате «8 на 8» на заранее собранных дронах. Для победы одна из команд должна вражеского левиафана. Если к концу таймера никто этого не сделал, то побеждают те, у кто сохранил больше запаса прочности. Данный режим доступен только до 11 апреля включительно.

Фото: MMO13 MMO13

Помимо металлолома, в качестве награды вы можете получить уникальные наклейки за выполнение специальных заданий:

Сыграть 3 боя в потасовке «Дронопокалипсис» — 2 наклейки «Дронопокалипсис 2051»Нанести 20000 урона вражескому левиафану — 2 наклейки «Сила атома».