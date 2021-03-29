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Monster Hunter Rise разошлась тиражом 4 млн копий за три дня

Игромания.руиещё 3
8 часов назад
Компания Capcom сообщила, что Monster Hunter Rise разошлась тиражом 4 млн копий за три дня. Сюда входят отгрузки физических копий и цифровые продажи.
Monster Hunter Rise разошлась тиражом 4 млн копий за три дня
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Напомним, что предыдущая игра серии Monster Hunter: World за тот же период времени разошлась тиражом 5 млн копий. Однако её релиз изначально состоялся на PlayStation 4 и Xbox One.Monster Hunter Rise вышла 26 марта только на Nintendo Switch.
Релиз на PC состоится в начале 2022 года. Ранее стало известно, что первое крупное обновление для игры выйдет в конце апреля.
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