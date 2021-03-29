Компания Capcom сообщила, что Monster Hunter Rise разошлась тиражом 4 млн копий за три дня. Сюда входят отгрузки физических копий и цифровые продажи.

Напомним, что предыдущая игра серии Monster Hunter: World за тот же период времени разошлась тиражом 5 млн копий. Однако её релиз изначально состоялся на PlayStation 4 и Xbox One.Monster Hunter Rise вышла 26 марта только на Nintendo Switch.