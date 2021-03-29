Крупное обновление для Monster Hunter Rise выйдет в апреле

Monster Hunter Rise вышла на Nintendo Switch в конце прошлой недели, а разработчики из студии Capcom рассказали, что первое крупное обновление выйдет уже в конце апреля.

Главными нововведениями станут несколько монстров, включая старшего дракона по имени Chameleos. Он дебютировал ещё в Monster Hunter 2, вышедшей в 2006 году. Другой новый монстр — Apex Rathalos.

Также в грядущем обновлении разработчики Monster Hunter Rise разблокируют ранг охотника (сейчас максимальный ранг ограничен до 7) и добавят несколько связанных с этим изменением функций.