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Первое крупное обновление для Monster Hunter Rise выйдет в конце апреля

Игромания.ру
9 часов назад
Monster Hunter Rise вышла на Nintendo Switch в конце прошлой недели, а разработчики из студии Capcom рассказали, что первое крупное обновление выйдет уже в конце апреля.
Крупное обновление для Monster Hunter Rise выйдет в апреле
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Главными нововведениями станут несколько монстров, включая старшего дракона по имени Chameleos. Он дебютировал ещё в Monster Hunter 2, вышедшей в 2006 году. Другой новый монстр — Apex Rathalos.
Также в грядущем обновлении разработчики Monster Hunter Rise разблокируют ранг охотника (сейчас максимальный ранг ограничен до 7) и добавят несколько связанных с этим изменением функций.
Позже Monster Hunter Rise получит другие обновления с новыми монстрами. Напомним, что до PC игра доберётся только через год.
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