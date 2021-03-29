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Activision требует закрыть популярный фанатский сайт SBMMWarzone

Игромания.ру
10 часов назад
Адвокаты Activision отправили создателям популярного фанатского сайта SBMMWarzone.com письмо с требованием закрыть сервис до понедельника, 29 марта.Представители компании считают, что авторы сайта нарушают условия использования API, авторские права и закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, что может привести к штрафам.
Activision требует закрыть популярный сайт SBMMWarzone
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Как отмечает Eurogamer, SBMMWarzone использует API Call of Duty, предоставляя игрокам полезную статистику, а также возможность узнать общий уровень навыка игроков лобби, в котором они только что играли.
В разговоре с Eurogamer создатели SBMMWarzone заявили, что получают данные (количества убийств, смертей, побед и другую статистику) только из публичных аккаунтов.
Некоторые пользователи сети предположили, что причиной требования Activision стала монетизация доступа к дополнительной статистике. Другие считают, что сайт хотят закрыть, так как он позволяет заглянуть «под капот» системы матчмейкинга.
Однако авторы SBMMWarzone опровергли эти предположения. По их мнению, основной причиной стала приватность.Создатели SBMMWarzone надеются стать партнёрами Activision. Ради этого они готовы внести любые изменения и даже платить комиссию за использование API. Но пока издательство не отвечает на предложения.
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