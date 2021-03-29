Activision требует закрыть популярный сайт SBMMWarzone

Адвокаты Activision отправили создателям популярного фанатского сайта SBMMWarzone.com письмо с требованием закрыть сервис до понедельника, 29 марта.Представители компании считают, что авторы сайта нарушают условия использования API, авторские права и закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, что может привести к штрафам.

Как отмечает Eurogamer, SBMMWarzone использует API Call of Duty, предоставляя игрокам полезную статистику, а также возможность узнать общий уровень навыка игроков лобби, в котором они только что играли.

В разговоре с Eurogamer создатели SBMMWarzone заявили, что получают данные (количества убийств, смертей, побед и другую статистику) только из публичных аккаунтов.

Некоторые пользователи сети предположили, что причиной требования Activision стала монетизация доступа к дополнительной статистике. Другие считают, что сайт хотят закрыть, так как он позволяет заглянуть «под капот» системы матчмейкинга.