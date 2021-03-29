Получить класс Assassin в Magic: Legends станет проще

После старта открытого бета-тестирования Action RPG Magic: Legends игроки обнаружили заблокированный класс Assassin, который очень сложно получить. Дело в том, что он выпадает случайным образом из специального набора, продаваемого за премиум-валюту Zen. Конечно, ее можно нафармить игровым путем, но это занимает очень много времени.
К счастью, Cryptic Studios прислушалась к многочисленным отзывам игроков и сделала процесс получения нового класса более понятным и не зависящим от рандома. Теперь его можно будет получить, достигнув 50 уровня боевого пропуска, причем подойдет даже бесплатный вариант. Разработчики поблагодарили за фидбек и попросили дальше оставлять отзывы, чтобы совершенствовать монетизацию.
Также было сказано и о других запланированных изменениях:
- Улучшение производительности.
- Добавление чата местности.
- Уменьшение длительности обучения.
- Удаление столкновений с другими игроками.
- Добавление большего количества контента, в том числе для эндгейма.
- Прочие изменения, вроде улучшений качества жизни, исправлений ошибок и так далее.