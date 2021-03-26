Blizzard повысит цену на подписку World of Warcraft в России

Кстати, сейчас в магазине Battle.net действуют скидки, благодаря которым 3 месяца подписки можно оплатить за 1497 рублей, а 6 месяцев — за 2694 рубля.

Как объяснили представители Blizzard, время от времени возникает необходимость изменить расценки в силу различных факторов, включая рыночные условия в том или ином регионе и в мире в целом. В последний раз разработчики поменяли цену на подписку 6 лет назад — стоимость одного месяца повысилась с 349 рублей до 549 рублей.