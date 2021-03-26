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Blizzard повышает цену на подписку World of Warcraft в России

MMO13
26 марта 2021
Жителям России придется больше платить за подписку в MMORPG World of Warcraft. Компания Blizzard объявила о повышении цен в регионе на 1, 3 и 6 месяцев игры. Начиная с 26 апреля 2021 года стоимость возобновляемой подписки будет следующей:
  • 1 месяц — 649 рублей (вместо 549 рублей),
  • 3 месяца — 1899 рублей (вместо 1647 рублей),
  • 6 месяцев — 3499 рублей (вместо 3294 рублей).
Blizzard повысит цену на подписку World of Warcraft в России
Фото: MMO13MMO13
Кстати, сейчас в магазине Battle.net действуют скидки, благодаря которым 3 месяца подписки можно оплатить за 1497 рублей, а 6 месяцев — за 2694 рубля.
Помимо этого, 25 марта разработчики изменят цены на другую продукцию, включая издания игр, питомцев, транспорт, жетоны и внутриигровые услуги.
Как объяснили представители Blizzard, время от времени возникает необходимость изменить расценки в силу различных факторов, включая рыночные условия в том или ином регионе и в мире в целом. В последний раз разработчики поменяли цену на подписку 6 лет назад — стоимость одного месяца повысилась с 349 рублей до 549 рублей.
Игры,Россия,
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