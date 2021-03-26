В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Сразу 9 игр для PlayStation стали бесплатными

Ferra.ruиещё 2
26 марта 2021
В рамках инициативы Play At Home компания Sony решила раздать сразу 9 игр для фирменной консоли PlayStation бесплатно.
9 игр для PlayStation стали бесплатными
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Скачать бесплатно на PS4 можно шутер Rez Infinite, головоломку The Witness, подземельную бродилку Enter the Gungeon, игру-песочницу Subnautica, экшен Thumper, шутер Rez Infinite и симулятор дайвинга ABZÛ. Эти игры доступны и на приставке пятого поколения по обратной совместимости.
Для некоторых игр требуется гарнитура PS VR. Например для исследовательского тайтла Paper Beast, приключенческой Astro Bot Rescue Mission и мультяшной головоломки Moss.
Воспользоваться предложением можно вплоть до 23 апреля 6:00 по московскому времени. Напомним, что до 1 апреля есть возможность скачать игру Ratchet & Clank для PlayStation 4 бесплатно и навсегда. Подписка PlayStation Plus для этого не требуется.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители