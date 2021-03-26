По подсчётам аналитической фирмы Sensor Tower, доход PUBG Mobile превысил 5 млрд долларов с момента выхода в марте 2018 года. Ранее разработчики мобильной королевской битвы рассказали, что во всём мире игру скачали более миллиарда раз.

Топ по тратам (App Store — 81,6% или 58,6% без учёта Китая

Китай — 2,8 млрд долларов (55,4% только на iOS)

США — 12,7%

Япония — 4,8%

Только в 2020 году игра заработала 2,7 млрд долларов. Отмечается, что с учётом китайской версии Game For Peace в прошлом году траты игроков в мобильной королевской битве в среднем составляли 7,4 млн долларов в день.

Как и у многих других мобильных игр, доход PUBG Mobile вырос на фоне пандемии. В марте 2020 года королевская битва заработала рекордные 300 млн долларов.