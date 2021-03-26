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Анонсирован ремастер легендарной стратегии Rome: Total War

MMO13иещё 2
26 марта 2021
SEGA официально анонсировала обновленную версию легендарной стратегии в реальном времени Rome: Total War, вышедшей в 2004 году. Переиздание под названием Total War: ROME REMASTERED выйдет 29 апреля 2021 года на PC, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ.
Анонсирован ремастер легендарной стратегии Rome: Total War
Фото: MMO13MMO13
Стоимость игры в Steam составляет 1725 рублей, и за эти деньги вы получите игру со всеми вышедшими платными дополнениями, такими как Alexander и Barbarian Invasion. Владельцы оригинальной версии получат скидку в размере 50%.
«Двадцатилетие Total War — лучший повод для того, чтобы вновь обратиться к корифею жанра, — уверен Роб Бартоломью, директор отдела контроля производства в Creative Assembly. — Оригинальный Rome стал первой крупной игрой, принесшей нам успех. Сейчас у нас есть прекрасная возможность переработать и улучшить ее вместе с нашими друзьями из студии Feral».
«Перерабатывать и дополнять такую классику, как Rome, — задача увлекательная и сложная, — рассказывает Дэвид Стивен, директор студии Feral Interactive. — Почти как заново огранять королевские драгоценности. Результат нам очень понравился, и мы надеемся, что все поклонники этой замечательной серии также останутся довольны».
Total War: ROME REMASTERED предложит улучшенные модели и текстуры, климатические и погодные явления, а также поддержку разрешения 4K. Помимо графики, разработчики улучшили игровой процесс. Игрокам стали доступны большие армии и 16 дополнительных фракций, которые ранее были заблокированы. Кроме того, появился новый тип агентов — торговцы.
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