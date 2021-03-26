Анонсирован ремастер легендарной стратегии Rome: Total War

SEGA официально анонсировала обновленную версию легендарной стратегии в реальном времени Rome: Total War, вышедшей в 2004 году. Переиздание под названием Total War: ROME REMASTERED выйдет 29 апреля 2021 года на PC, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

Фото: MMO13 MMO13

Стоимость игры в Steam составляет 1725 рублей, и за эти деньги вы получите игру со всеми вышедшими платными дополнениями, такими как Alexander и Barbarian Invasion. Владельцы оригинальной версии получат скидку в размере 50%.

«Двадцатилетие Total War — лучший повод для того, чтобы вновь обратиться к корифею жанра, — уверен Роб Бартоломью, директор отдела контроля производства в Creative Assembly. — Оригинальный Rome стал первой крупной игрой, принесшей нам успех. Сейчас у нас есть прекрасная возможность переработать и улучшить ее вместе с нашими друзьями из студии Feral».

«Перерабатывать и дополнять такую классику, как Rome, — задача увлекательная и сложная, — рассказывает Дэвид Стивен, директор студии Feral Interactive. — Почти как заново огранять королевские драгоценности. Результат нам очень понравился, и мы надеемся, что все поклонники этой замечательной серии также останутся довольны».