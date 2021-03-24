Метцен анонсировал Auroboros: Coils of the Serpent

Осенью прошлого года два бывших вице-президента Blizzard Entertainment, Крис Метцен и Майк Гилмартин, объявили о создании студии Warchief Gaming. А теперь анонсировали свою первую совместную игру: Auroboros: Coils of the Serpent.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Auroboros: Coils of the Serpent — настольная ролевая игра. Она основывается на кампании для пятого издания Dungeons & Dragons, которую Метцен придумал ещё подростком, до того, как поступил на работу в Blizzard.

Действие кампании разворачивается в мире Lawbrand, которым правит церковь Суларии. И главной силой мира выступает мировой змей Уроборос, меткой и силой которого может воспользоваться любой желающий — но за это придётся платить собственным разумом и, в конечном итоге, жизнью.