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Крис Метцен анонсировал Auroboros: Coils of the Serpent

Игромания.руиещё 1
1 час назад
Осенью прошлого года два бывших вице-президента Blizzard Entertainment, Крис Метцен и Майк Гилмартин, объявили о создании студии Warchief Gaming. А теперь анонсировали свою первую совместную игру: Auroboros: Coils of the Serpent.
Метцен анонсировал Auroboros: Coils of the Serpent
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Auroboros: Coils of the Serpent — настольная ролевая игра. Она основывается на кампании для пятого издания Dungeons & Dragons, которую Метцен придумал ещё подростком, до того, как поступил на работу в Blizzard.
Действие кампании разворачивается в мире Lawbrand, которым правит церковь Суларии. И главной силой мира выступает мировой змей Уроборос, меткой и силой которого может воспользоваться любой желающий — но за это придётся платить собственным разумом и, в конечном итоге, жизнью.
С 20 апреля начнётся Kickstarter-кампания первой части Auroboros: Coils of the Serpent, книги Worldbook: Lawbrand на 250 страниц с описанием сеттинга, правил мира, предметов, персонажей и прочих аспектов. Она позволит всем желающим отправиться в мир, придуманный Метценом.
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