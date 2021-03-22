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Sony перестанет продавать игры для старых PlayStation

Lenta.ruиещё 6
22 марта 2021
Sony перестанет продавать игры для старых PlayStation
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Онлайн-магазин игр для устаревших консолей Sony будет закрыт летом. Об этом сообщает издание TheGamer.
Источники медиа подтвердили, что Sony перестанет продавать игры для ряда консолей летом. К приставкам, для которых больше нельзя будет купить тайтлы, относятся PlayStation 3, PlayStation Portable (PSP) и PlayStation Vita. Для PS3 и PSP магазин будет недоступен со 2 июля, для Vita — останется открытым до 27 августа. Компания объявит о своем решении до конца марта.
По словам инсайдеров, компания не рассчитывает выпускать для данных консолей игры и прочее ПО. Журналисты посоветовали геймерам приобрести или скачать необходимые тайтлы до закрытия магазина — после лета они останутся доступны только в памяти самого устройства. Также у пользователей консолей останется возможность покупать игры на физических носителях. «Без сомнения, цены на игры на физических носителях подскочат, когда магазины перестанут работать», — подытожили авторы.
Флагманская консоль PlayStation 3 была выпущена в 2006 году. Поддержка устройства была прекращена в сентябре 2015 года, производство приставки — 29 мая 2017 года. Актуальная приставка компании — PS5 — появилась в продаже в ноябре 2020 года.
Ранее инсайдеры рассказали, что японская компания планирует перевыпустить компактную консоль PlayStation Portable (PSP). Девайс должен получить поддержку 5G, приставка будет рассчитана на облачный гейминг.
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