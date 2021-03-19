Twitch-стример пять дней не может закончить трансляцию

Subathon — новый вид трансляций на платформе Twitch, который набирает вирусную популярность. В рамках такого челленджа время стрима продлевается при каждой подписке — и может длиться вечно. Почему пользователей интересует такой вид развлечений и зачем блогеры ведут «бесконечные» трансляции — разобралась «Газета.Ru».

Фото: Twitch Twitch

Известный Twitch-стример Людвиг Агрен запустил «бесконечную» трансляцию, сообщает The New-York Times. Прямой эфир был запущен в воскресенье и идет до сих пор, в течение пяти дней Агрен показывает зрителям всю свою жизнь: он играет в видеоигры, готовит еду, смотрит фильмы и даже спит.

Данный вид контента называется в Twitch «subathon» — в это время стример занимается определенными видами деятельности, тем самым призывая зрителей оформлять платную подписку на канал (subscription, или sub — отсюда и название стрима).

Некоторые ставят перед собой различные цели, например, получить определенное число подписчиков.

Агрен ввел правила, которые поддерживают его трансляцию: каждая новая подписка добавляет дополнительные 10 секунд к времени проведения прямого эфира. Сам стример отмечает, что по его расчетам трансляция должна была длиться сутки, максимум двое. Однако уже прошло пять дней, а его трансляция стала одной из самых популярных на платформе. Ежедневно канал Агрена привлекает тысячи человек, которые вынуждают его продолжать стрим.

«Самое странное, что каждый раз, когда я просыпаюсь, мне кажется, что подписчиков становится все больше и больше. Прошлой ночью я лег спать с 30 000 зрителей и 60 000 подписчиков, сегодня я увидел 70 000 подписчиков, и столько же смотрящих», — рассказал Агрен.

Дело в том, что фанаты стримера всячески рекламируют канал Агрена, в социальных сетях, пока тот спит, для того чтобы количество подписчиков росло и стрим не заканчивался.

«По ночам его зрители сами делают за Агрена всю работу. Мы делаем все возможное, чтобы интерес зрителей не утихал и все это продолжалось как можно дольше», — поделился один из модераторов трансляции. По предварительным подсчетам, стримеру удалось заработать за пять дней свыше $200 тыс.

Глава отдела маркетинга Twitch Эрин Уэйн заявила, что такие прямые трансляции, как стрим Людвига Агрена, становятся все более распространенными на платформе.

«Идея заключается в том, что в трансляции участвует сразу много пользователей и они могут влиять на контент, который им предлагает стример. И такой вид развлечений будет продолжать развиваться. Человек, который потребляет контент, способен не просто влиять на стримера, но и напрямую диктовать ему, что нужно делать. Это уникально по своей сути. Я думаю, именно поэтому такие трансляции популярны среди зрителей», — пояснила Уэйн.

Стрим Агрена — это подтверждение того, что блогеры пытаются монетизировать большую часть своей жизни. Такие трансляции помогают создавать более крепкую связь между стримером и его подписчиками, которые часто рассматривают subathon как способ коллективного общения.

«Независимо от того, в какое время вы зашли на стрим, вы всегда можете увидеть в чате знакомые аватарки. Трансляция продолжается всего несколько дней, но за этот период времени все уже начинают ощущать себя максимально комфортно», — написал игровой журналист Kotaku Натан Грейсон.

По словам одного из зрителей трансляции, 15-летнего подростка Стивена Сивера, именно ощущение такого комфорта и привлекает многих пользователей.

«Даже если содержание стрима не отличается чем-то особенным, то факт того, что зритель является частью большого сообщества, которое наблюдает за трансляцией, подкупает многих пользователей. Ты можешь следить за жизнью Агрена целыми днями. Я не думаю, что это позитивно на нем сказывается, но такие стримы действительно могут сблизить людей», — поделился Сивер.

По данным NYT, некоторым блогерам такие трансляции приносят около $1 млн в год. При этом Агрен призывает людей более ответственно относиться к деньгам.

«Я всегда говорю своим подписчикам: не надо тратить на меня последние деньги. Убедитесь, что вам хватает на еду, прежде чем раздавать их всем», — говорит Агрен.

Неизвестно, сколько еще дней сможет продержаться стример. Самые долгие стримы на Twitch продолжались около 30 дней, однако сам Агрен не думает, что все дойдет до такого, так как через неделю ему придется уехать в другой город. Впрочем, если стрим не закончится, то ему придется придумывать, как вести трансляцию за рулем.