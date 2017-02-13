Москвич разбился насмерть, повторив прыжок из Assassin's Creed

На юге Москвы 19-летний Константин У. выпрыгнул с 23-го этажа жилого дома. Молодой человек пытался повторить «прыжок веры» из компьютерной игры Assassin's Creed. Об этом сообщает Life

Отмечается, что москвич часто играл в компьютерную игру Assassin's Creed. Повторить «прыжок веры» в реальной жизни Константин решил с общего балкона в своем доме.

На месте гибели молодого человека обнаружили записку. Москвич признался, что это было его осознанное решение, к которому он шел очень давно.

Тело погибшего обнаружили прохожие. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.