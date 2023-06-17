Названы признаки вирусов и прослушки на смартфоне

Вирусы могут появиться на смартфоне самыми разными способами. Для этого даже необязательно что-то скачивать или запускать непроверенную программу, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. В беседе с «Лентой.ру» IT-эксперт назвал различные признаки вирусов и прослушки на смартфоне.

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Сейчас активировать вирус на телефоне можно и без участия пользователя — его можно запустить удаленно, и владелец смартфона ничего не будет об этом знать, предупредил специалист. Поэтому важно обращать внимание на разные признаки подозрительного поведения телефона, подчеркнул он.

Признаки вирусов и прослушки

Наиболее очевидными и распространенными признаками заражения телефона или наличия прослушивания он назвал посторонние звуки или голоса во время разговора, а также быструю разрядку батареи. Также сигналом наличия вредоносной активности может быть и самопроизвольное включение экрана телефона.

Собеседник «Ленты.ру» также посоветовал обращать внимание на более быстрое расходование мобильного интернета. По его словам, не стоит сразу списывать это на то, что вы просто проводите много времени в социальных сетях с развлекательным контентом. «Может оказаться так, что мобильный интернет тратится на отправку данных с вашего телефона злоумышленникам», — отметил эксперт.

Проверять телефон на наличие вирусных программ он рекомендовал с помощью специальных приложений-антивирусов, которые не только проведут диагностику, но и удалят все ненужное с устройства.