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1 час назад

Россиян призвали с осторожностью покупать китайские смартфоны

Lenta.ruиещё 2

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов в беседе с РИА Новости предупредил, что россиянам следует с осторожностью покупать смартфоны, предназначенные для китайского рынка.

Россиян призвали с осторожностью покупать китайские смартфоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сиволобова, проблема с блокировкой голосовых вызовов затронула несколько новых моделей OnePlus, Realme и OPPO, которые предназначены для продажи только на китайском рынке. Подобная ситуация может произойти и с Xiaomi. Он подчеркнул, что настоящее время готового решения этого вопроса нет — не поможет даже смена прошивки.

Специалист призвал не покупать смартфоны, предназначенные для китайского рынка — интернет-магазинах они обычно обозначаются ярлыком CN и соответствующей подписью.

Ранее директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне, подчеркнув, что он может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни.

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