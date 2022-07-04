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1 час назад

Apple пожертвует iPhone 14 ради компьютеров

Lenta.ru

Apple может произвести меньше iPhone 14, чем было запланировано ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple пожертвует iPhone 14 ради компьютеров
Фото: ReutersReuters

Журналист агентства Марк Гурман заявил, что Apple может ограничить производство процессоров для новых iPhone. Специалист отметил, что за последние полтора года компания выпустила четыре процессора для Mac — от M1 до M1 Ultra и M2. Также автор считает, что в течение следующего года Apple выпустит еще несколько чипов. В этой связи журналист заметил, что корпорация пожертвовала iPhone 14 ради компьютеров Mac, что может негативно повлиять на количество выпущенных смартфонов.

Гурман рассказал, что Apple может ограничить выпуск процессоров для телефонов. Автор заметил, что в компании снова заинтересовались выпуском Mac, в связи с чем поставки iPhone и Apple Watch могут замедлиться. В материале говорится, что на производство смартфонов также может повлиять зависимость от компаний-партнеров и рост затрат на выпуск нового оборудования, вызванный дефицитом полупроводников.

Журналист подчеркнул, что, вероятно, из-за этого базовые iPhone 14 выйдут с процессором старого поколения, а чипом A16 Bionic будут оснащены только премиальные гаджеты — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ранее Марк Гурман рассказал, что выпущенные осенью смарт-часы Apple Watch будут иметь встроенный термометр. Девайс сможет уведомлять пользователя о подозрительно высокой температуре тела.

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