Лучше Китая и AliExpress. Почему выгодно покупать смартфоны в Турции

Многие зарубежные компании прекратили поставки своих товаров в Россию, а параллельный импорт, призванный решить проблему доступности гаджетов, сделал их только дороже. На помощь россиянам неожиданно пришла Турция, где можно существенно сэкономить при покупке новых смартфонов или компьютеров. Насколько велика разница в цене на гаджеты в двух странах, существуют ли у турецких смартфонов ограничения на работу в России и стоит ли ввозить электронику для личного использования, выясняла «Газета.Ru».

Фото: Lefteris Pitarakis/AP Lefteris Pitarakis/AP

Цены в Турции

Видео дня

С началом лета в соцсетях стали появляться истории о неожиданно низких ценах на гаджеты в Турции. Например, раскладушку Samsung Galaxy Z Fold3 можно найти по цене от 16 тыс. турецких лир (около 49,2 тыс. руб.). При этом в России этот смартфон сейчас продается за 80-90 тыс. руб. в зависимости от магазина.

У так называемых серых продавцов Z Flip3 предлагается по цене от 65 тыс. руб. Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra в Турции стоит от 15,3 тыс. лир. (около 57,1 тыс. руб.). В официальной российской рознице планшет можно было бы купить по цене от 116 тыс. руб., но товара нигде нет в наличии.

Телеграм-канал «Лысый из МТ»

В то же время у "перекупов", например, на "Яндекс.Маркете", Tab S8 Ultra продают от 109 тыс. руб. Смартфоны Apple продаются практически за ту же стоимость, что и в России.

Телеграм-канал «Лысый из МТ»

Однако с планшетами компании дела обстоят иначе. Например, iPad mini 6 (2021) или последний iPad 10,2 продаются по цене от 11,2 и 7,2 тыс. лир (около 34,5 и 22,2 тыс. руб.). В России в официальной рознице эти модели уже не найти, а на "сером" рынке они доступны по цене от 38,4 тыс. и 28 тыс. руб. соответственно.

MacBook Air на чипе M1 в Турции можно найти по цене от 21 тыс. лир (около 64,6 тыс. руб.), в то время как на "Яндекс.Маркете" самый дешевый вариант предлагается за 81 тыс. руб. В среднем же стоимость составляет около 110 тыс. руб.

Телеграм-канал «Лысый из МТ»

Однако китайские смартфоны компаний Xiaomi, Realme, Vivo и других все еще выгоднее покупать в России. Так, например, Redmi Note 11 Pro Plus в Турции предлагается по цене 12,5 тыс. лир (около 38,5 тыс. руб.). В России эта модель официально не продается, но у "перекупов" смартфон можно найти по средней цене 25 тыс. руб.

Процесс покупки

Главное, что стоит учитывать при покупке смартфона в Турции, - курс турецкой лиры. Год назад 1 лира стоила 8,29 рубля, а по состоянию на 30 июня 2022 года - 3,08 руб.

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Газетой.Ru" отметил, что низкие цены на гаджеты в Турции связаны с курсом валют, а также с регулированием цен со стороны правительства.

"На сегодняшний день цены в Турции регулируются курсом валюты. С одной стороны, лира достаточно сильно упала, с другой стороны, правительство старается регулировать существующие цены, поэтому они выглядят так привлекательно", - заявил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, турецкая лира заметно дешевеет на фоне доллара, и цены из-за этого сейчас стали гораздо ниже, чем были год назад. Процесс покупки смартфонов, компьютеров и другой техники в Турции ничем не отличается от того, как это происходит в России.

Проблем при покупке гаджетов в Турции также не возникнет, - в стране обслуживаются российские карты с платежной системой "Мир". Однако очень важно учитывать курс, по которому банк будет считать покупку, так как после конвертации конечная цена устройства может отличаться. Каких-либо других проблем и "подводных камней" при покупке из-за границы ждать не стоит - по словам Муртазина, такие устройства не будут никак ограничены по возвращении в Россию.

"Единственный недостаток - отсутствие гарантии, но работать все будет", - сказал Муртазин.

Дополнительное преимущество турецких версий смартфонов заключается в том, что в этой стране используются те же 4G-частоты, что и в России - Band 7 и Band 20.

В то же время при покупке смартфона с AliExpress можно столкнуться с невозможностью подключения к 4G в ряде регионов РФ, так как в некоторых моделях, предназначенных для продаж в Китае, не предусмотрены "лишние" частоты. Специализированных интернет-магазинов для частных лиц, которые торгуют гаджетами из Турции и привозят их в Россию, пока не существует, однако не исключено, что рано или поздно такие услуги появятся.

По словам Муртазина, некоторые "серые" продавцы частично привозят электронику именно из Турции. Турецкий импорт Основная проблема для россиян заключается в том, что для приобретения гаджета по выгодной цене в Турцию необходимо слетать самостоятельно.

Если речь идет о частных покупках физических лиц, то ограничений для вывоза техники из Турции не существует. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал адвокат, глава компании AVG Legal, Алексей Гавришев. Туристы могут без каких-либо препятствий покупать гаджеты для личного использования, утверждает Гавришев.

"Если же речь идет об оптовых покупках, в этом случае вывозимые товары на сумму свыше $10 тыс. необходимо будет задекларировать и заплатить соответствующие пошлины. Принимая во внимание легализацию в России процедуры параллельного импорта, полагаем, что ввоз и вывоз техники, стоимость которой не превышает эту сумму, не запрещена", - отметил эксперт.

По словам Гавришева, если оптовый покупатель будет ввозить или вывозить большие объемы товаров, прежде всего от него потребуют предоставления декларации, оплаты ввозных пошлин, сертификатов качества, нотификации ФСБ России и других документов.

Параллельный импорт и Турция

В связи с прекращением поставок многих международных компаний в Россию 28 июня Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте, в котором говорится, что импорт товаров, перечень которых устанавливают власти России, не будет являться нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. То есть закон защищает импортеров и продавцов от ответственности, в случае если правообладатель решит, что его права нарушены.

Часть поставляемой в Россию электроники уже "приходит" по параллельному импорту, однако входит ли в состав стран-поставщиков Турция, неизвестно - в "Ситилинке", "М.Видео-Эльдорадо" и Ozon отказались ответить на соответствующий вопрос "Газете.Ru".

В пресс-службе "Связного" отметили, что компания не является импортером техники и электроники в России.

"Компания "Связной" пополняет товарные запасы путем закупки стока, доступного на территории Российской Федерации у дистрибуторов и поставщиков-партнеров сети. Все закупки компания осуществляет в соответствии с законодательной базой", - добавили в пресс-службе компании.