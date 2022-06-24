Названы два самых опасных места для смартфона летом

«Вы повышаете износ батареи. В теории AMOLED-экраны в ряде случаев могут быстрее исчерпать свой ресурс. На солнце яркость экрана повышается до предельной. Он может выгорать. Но на практике, это характерно для одного случая, когда вы водитель и ваш смартфон на солнце часов 5-6 постоянно включен и работает на максимальной яркости. Тогда выгорание возможно. Причем не в первый день, а надо так пользоваться месяц-полтора», — заключил аналитик Муртазин.