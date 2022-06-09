Новая инициатива Microsoft взвинтит цены на ПК и ноутбуки во всем мире

Корпорация Microsoft рекомендовала производителям ПК и ноутбуков, предназначенным для продажи с предустановленной Windows 11, отказаться от использования магнитных жестких дисков (HDD) в пользу твердотельных (SSD). Сообщение об этом появилось на сайте издания GizmoChina.

Точная дата вступления в силу рекомендаций не сообщается. Однако предполагается, что это случится во второй половине 2023 года. Не исключается и то, что со временем обсуждаемые рекомендации станут требованием. То есть партнеры Microsoft не смогут выбирать между HDD или SSD, если захотят продавать устройства с предустановленной Windows 11.

GizmoChina отмечает, что сегодня магнитные диски продолжают использоваться во многих бюджетных ПК и ноутбуках. Если же от дешевых деталей придется отказаться в пользу дорогих SSD, конечные цены устройств неминуемо вырастут.