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38 минут назад

Миллионам смартфонов грозит отключение

Елена Прошина

Специалисты Check Point Research обнаружили в смартфонах уязвимость, позволяющую удаленно отключить связь. Об этом сообщает издание TechRadar.

Миллионам смартфонов грозит отключение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты выявили, что уязвимость затрагивает смартфоны, оснащенные модемом Unisoc. В большинстве случаях их используют в недорогих телефонах. По оценкам специалистов CPR, данный компонент встроен в 11% устройств на рынке или миллионы смартфонов, преимущественно продаваемых в Африке и Азии.

Отмечается, что, используя уязвимость, хакеры могут удаленно отключить оборудование и сотовую связь, то есть злоумышленники смогут использовать ошибку для уничтожения коммуникаций в определенных местах.

Уязвимости присвоили имя CVE-2022-20210 и дали оценку 9,4 из 10, чтобы подчеркнуть ее серьезность. В настоящее время инженеры Unisoc подготовили патч, исправляющий выявленную проблему. Он появится в смартфонах автоматически при обновлении устройств.

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