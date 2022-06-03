Миллионам смартфонов грозит отключение

Специалисты Check Point Research обнаружили в смартфонах уязвимость, позволяющую удаленно отключить связь. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Эксперты выявили, что уязвимость затрагивает смартфоны, оснащенные модемом Unisoc. В большинстве случаях их используют в недорогих телефонах. По оценкам специалистов CPR, данный компонент встроен в 11% устройств на рынке или миллионы смартфонов, преимущественно продаваемых в Африке и Азии.

Отмечается, что, используя уязвимость, хакеры могут удаленно отключить оборудование и сотовую связь, то есть злоумышленники смогут использовать ошибку для уничтожения коммуникаций в определенных местах.