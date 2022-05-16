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40 минут назад

Какими будут следующие премиальные часы Samsung

Ferra.ru

В линейке смарт-часов Samsung были три подвида — Classic, Active и Frontier. Pro-модели ещё не выходило. Однако всё может измениться в этом году. Инсайдер Ice Universe раскрыл некоторые детали об этих премиальных часах.

Какими будут следующие премиальные часы Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Samsung Galaxy Watch5 Pro предположительно будет иметь лёгкий титановый корпус и устойчивое к царапинам сапфировое стекло. Это не первый раз, когда Samsung использует титан, некоторые версии Watch3 были покрыты дорогим металлом. Но это будет первый случай использования сапфира.

Ранее также сообщалось, что у Watch5 Pro будет большая батарея ёмкостью 572 мАч. Большая для часов, разумеется. Для сравнения, 46-миллиметровые часы Watch4 Classic и 44-миллиметровые часы оснащены аккумуляторами ёмкостью 361 мАч.

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