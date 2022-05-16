Какими будут следующие премиальные часы Samsung

В линейке смарт-часов Samsung были три подвида — Classic, Active и Frontier. Pro-модели ещё не выходило. Однако всё может измениться в этом году. Инсайдер Ice Universe раскрыл некоторые детали об этих премиальных часах.

Samsung Galaxy Watch5 Pro предположительно будет иметь лёгкий титановый корпус и устойчивое к царапинам сапфировое стекло. Это не первый раз, когда Samsung использует титан, некоторые версии Watch3 были покрыты дорогим металлом. Но это будет первый случай использования сапфира.