Разорился культовый японский аудиобренд

Японский производитель аудиооборудования Onkyo Home Entertainment подал заявление о банкротстве в Окружной суд Осаки с общей суммой обязательств около 3,1 млрд иен ($24 млн). Сообщение об этом появилось на сайте издания Nikkei Asia.

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Одной из главных причин стали логистические проблемы компании, возникшие на фоне COVID-19. Из-за карантина и других ограничений, появившихся из-за пандемии, компания долгое время не могла довезти свою продукцию до розничных сетей партнеров.

«Мы изучили все возможные способы продолжить бизнес, но не смогли погасить наши долги», — заявили в компании.

Издание отмечает, что о финансовых проблемах Onkyo стало известно задолго до объявления о банкротстве. Еще в 2021 году компания продала подразделение по разработке и производству домашних кинотеатров корпорации Sharp. В тот же период стало известно об исключении ветерана рынка аудиотехники из листинга Осакской фондовой биржи и закрытии ее подразделения, занимавшегося наушниками.

Компания Onkyo была основана в 1946 году. В разные периоды занималась выпуском не только звукового оборудования, но и другой техники вроде DVD-плееров и миниатюрных компьютеров на базе Intel VIIV.