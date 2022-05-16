Популярный планшет и телефон Apple перестанут обновлять

Apple изменит системные требование своей новой операционной системы. Об этом сообщает издание MacRumors.

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По информации источников, новая ОС от Apple будет иметь более строгие системные требования, чем iOS 15. Журналисты медиа рассказали, что iOS 16, скорее всего, будет работать на устройствах, которые имеют минимум 3 гигабайта оперативной памяти и процессор A10.

Также авторы раскрыли смартфоны, планшеты и плееры, которые не будут поддерживать iOS 16 и iPadOS 16. К ним относятся iPhone 7, iPod touch седьмого поколения, iPad Air 2, iPad шестого поколения, iPad mini 4. Кроме того, апдейт до новой операционной системы не получат iPhone 6s, 6s Plus и оригинальный iPhone SE.

В свою очередь, ОС нового поколения будет доступна на iPhone 7 Plus и более новых смартфонах Apple. Самыми старыми планшетами, которые будут поддерживать iPadOS 16, окажутся iPad Air третьего поколения, iPad седьмого поколения, iPad mini пятого поколения и iPad Pro первого поколения.