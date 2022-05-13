Флагман Xiaomi признан одним из худших смартфонов

Флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro получил слабые оценки при тестировании специалистами DxOMark аккумулятора и дисплея новинки.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. В ходе тестирования батареи устройства Xiaomi 12 Pro оказался на 68-м месте в рейтинге автономности с итоговым результатом 85 очков. За продолжительность работы смартфон получил 31 балл — он продержался 1 день и 10 часов, чего, по версии DxOMark, мало по меркам современных флагманов. Скорость зарядки эксперты ресурса оценили в 103 балла — смартфон заряжается от 0% до 100% за 29 минут. При этом производитель в ходе рекламной компании заявлял о 18 минутах. Так или иначе скорость зарядки может отличаться в зависимости от внешних условий.

Xiaomi 12 Pro получил 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения от 1 до 120 Гц. Эксперты DxOMark оценили экран новинки, дав 85 очков, из-за чего гаджет оказался на 38-м месте в рейтинге дисплеев мобильных устройств. Специалисты отметили, что Xiaomi 12 Pro обладает экраном с точной цветопередачей при искусственном освещении, высокой точностью срабатывания сенсора и хорошей авторегулировкой яркости на улице. Однако экспертов не удовлетворил запас яркости смартфона, который особенно уступает конкурентам при просмотре HDR-контента. Также сообщается, что смартфон снижает частоту обновления изображения при просмотре видео, а под углом картинка уходит в синие тона.