Россиянам напомнили о последствиях продажи подержанного смартфона

Если принято решение продать гаджет на вторичном рынке, необходимо удалить все лишние и личные данные, чтобы они не достались мошенникам. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал технический директор компании по производству умных медицинских и туристических ID и облачных решений QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Клим Тодрик.

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«Если мы говорим об iPhone, то перед удалением материалов нужно сделать предварительную работу — отключить Apple Watch, сделать копии всего необходимого и убедиться, что они хранятся в надежном месте, например, в iCloud. После данных пунктов можно приступить к удалению материалов с устройства», — советует эксперт.

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В первую очередь необходимо выйти из iCloud. Для этого необходимо зайти в «Настройки», нажать на имя профиля и найти пункт «Выйти». После этого нужно удалить все данные, перейдя в «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс» и выбрать пункт «Стереть контент и настройки».

Тодрик рекомендует также отключить iMessage на старом iPhone, чтобы не пропустить важных сообщений.

«Если старый смартфон работает под управлением ОС Android, процесс удаления происходит по-другому, но сделать резервное копирование и почистить устройство личных данных будет все так же просто. Для того, чтобы провести резервное копирование данных, нужно перейти в «Настройки» — «Система» — «Дополнительные настройки» — «Резервное копирование»», — отметил эксперт.

При этом расположение пунктов и разделов настроек могут отличаться в зависимости от производителя смартфона. В таком случае рекомендуется воспользоваться поиском внутри настроек по ключевым словам «Резервное копирование».

Чтобы сохранить данные со смартфона, Тодрик рекомендует использовать «Google Диск», на который можно перенести контакты, события и настройки в календаря, сохраненные сети Wi-Fi и их пароли, обои, настройки Gmail и других приложений.

После сохранения всех необходимых файлов и данных необходимо также по ключевым словам найти в «Настройках» раздел «Сброс до заводских настроек». После выполнения процедуры смартфон перезагрузится и включится уже готовым к настройке, как при первом включении.

«Персональные данные в открытом доступе очень привлекают мошенников. С помощью личных данных злоумышленники пытаются найти недостающую информацию, которая поможет им добраться до денежных средств жертвы. Поэтому, если пользователь забыл отвязать аккаунты, такие как «Google Диск», «Яндекс.Диск», «Госуслуги» или банковских приложений, то стоит переживать, так мошенники могут получить доступ к паспортным данным, картам и счетам. В такой ситуации рекомендуем сменить пароли на аккаунтах, поставить надежную защиту и синхронизацию с вашим номером телефона», — заключил эксперт.