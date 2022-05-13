Google показала очки с переводчиком

Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Демонстрация нового продукта состоялась в ходе мероприятия Google I/O 2022. Судя по ролику, устройство выполнено в форм-факторе обычных очков — оно имеет оправу и линзы. Также девайс оснащен камерой и специальными экранами, на которые проецируется изображение. Одной из особенностей устройства оказался встроенный переводчик.

Как отметили в Google, умные очки записывают, анализируют и переводят иностранную речь собеседника на знакомый пользователю язык. Информация проецируется на AR-дисплеи. В компании отметили, что представленный продукт позволяет общаться людям из разных частей света, устраняя языковой барьер. Также устройство можно использовать людям с нарушениями слуха.

«Язык очень важен для связи друг с другом. Тем не менее понять человека, говорящего на другом языке, или попытаться следить за разговором, если вы глухой или слабослышащий, может быть настоящим испытанием», — отметил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

В компании не стали раскрывать, будет ли доведен прототип умных очков до готового продукта.