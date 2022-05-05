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13 минут назад

В России разработали первый ноутбук на базе китайского процессора

Газета.Ru

Российский производитель электроники "Тонк" представил ноутбук ТОНК TN4004 и мини-компьютер ТОНК TN1004 на базе китайского процессора Zhaoxin KX6640MA с архитектурой х86, которая также используется в процессорах Intel и AMD. Об этом со ссылкой на производителя сообщило издание C-News.

В России разработали первый ноутбук на базе китайского процессора
Фото: PexelsPexels

Ноутбук обладает дисплеем диагональю 14 дюймов, ударопрочным алюминиевым корпусом, оперативной памятью на 8 ГБ и модулем памяти для пользовательских данных объемом 256 ГБ. Вес устройства не превышает 1,5 кг. Аналогичными характеристиками, за исключением монитора и алюминиевого корпуса, обзавелся и мини-компьютер компании "Тонк".

Особенностью обоих устройств, как было отмечено выше, является процессор Zhaoxin KX6640MA. Он разработан и произведен китайской компанией VIA Technologies, которая, помимо разработки собственных процессоров, также сотрудничает с компаниями Intel и AMD.

Восьмиядерный процессор выполнен по 16-нанометровому техпроцессу и обладает частотой до 2,6 ГГц. Сообщается, что его мощности хватает в том числе и для воспроизведения видео в разрешении 4К. Поставки ТОНК TN4004 и ТОНК TN1004 начнутся во второй половине текущего года. Однако предзаказ на устройства можно оформить на сайте производителя уже сейчас.

Ноутбук обойдется покупателю в $730 (примерно 54 750 руб.), а баребон — в $599 (примерно 44 925 руб.).

Ранее "Газета.Ru" писала о приостановке в России работы сервиса TeamViewer.

Гаджеты,Наука и техника,Intel,
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