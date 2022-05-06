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55 минут назад

«Известия»: в Россию ввезли новые смартфоны Apple, минуя санкции

Ura.Ruиещё 2

Российские магазины электроники начали продавать новый смартфон iPhone SE, несмотря на остановку официальных поставок техники компании Apple в Россию. Мировые продажи устройства начались 18 марта.

В Россию ввезли новые смартфоны Apple, минуя санкции
Фото: ReutersReuters

На российском рынке появились новые модели iPhone SE, который был выпущен после того, как Apple остановила официальные поставки в РФ, сообщают «Известия». Однако продавцы не объясняют, как новые смартфоны попали в страну. Уточняется, что в РФ новый iPhone продают с наценкой в 1,5 раза и более.

По словам источника газеты, близкого к одной из розничных сетей, устройства могли попасть в Россию по «серым схемам», отличающимся от грядущего параллельного импорта. «Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур», — дополнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций.

Гаджеты,Санкции,Эльдар Муртазин,Дмитрий Медведев,Сбербанк России,Apple,
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