В Россию ввезли новые смартфоны Apple, минуя санкции

На российском рынке появились новые модели iPhone SE, который был выпущен после того, как Apple остановила официальные поставки в РФ, сообщают «Известия». Однако продавцы не объясняют, как новые смартфоны попали в страну. Уточняется, что в РФ новый iPhone продают с наценкой в 1,5 раза и более.