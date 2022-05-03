Названы признаки скорого взрыва смартфона

Неприятный запах от смартфона и проблемы с зарядкой - потенциальные факторы, говорящие о скором возгорании устройства. Признаки, которые намекают на вероятный взрыв смартфона, назвал журналист ZDNet.

Отмечается, что владельцам смартфонов следует внимательно отнестись к тому, если гаджет стал сильнее нагреваться.

Не менее заметный признак того, что устройству грозит возгорание - лопнули швы или испортился корпус из-за вздутия аккумулятора. Неприятный химический запах от смартфона - еще один предупреждающий знак. Иногда дело может быть не в аккумуляторе, но гаджет все равно стоит проверить в сервисном центре.

Также к специалистам стоит обратиться за консультацией, если устройство перестало заряжаться должным образом. Более серьезные признаки того, что смартфон срочно нужно проверить - наличие дыма или утечки жидкости из устройства. Проблема могла возникнуть в том числе в результате сильного падения устройства. В таких случаях есть вероятность того, что батарея была повреждена.