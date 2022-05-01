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29 минут назад

В России подешевели смартфоны iPhone

РИА "ФедералПресс"иещё 2

После того, как рубль начал укрепляться по отношению к доллару, в российских онлайн-магазинах стали уменьшаться цены на iPhone.

В России рухнули цены на iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В середине марта стоимость iPhone 11 на 128 гб достигала 60 тысяч рублей и больше, однако 1 мая была зафиксирована уменьшенная цена – от 55 до 58 тысяч рублей, сообщает источник.

Отмечается, что текущие цены опустились ниже среднего уровня в марте. Если говорить о более новой модели iPhone 13, то его тоже продают дешевле.

Например, еще в марте смартфон 13 поколения со 128 гб стоил более 125 тысяч рублей. Сейчас он оценивается в 105 тысяч рублей и больше.

Корреспондент РИА «Новости», заметивший колебания, передал, что анализировал скачки цен в агрегаторе «Яндекс-Маркет», а также в сетевых магазинах Re:Store, «Связной», «М.Видео» и других.

Ранее «ФедералПресс» писал, что одна из причин удешевления iPhone и другой техники Apple – снижение покупательской способности, в том числе недоступность кредитов.

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