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58 минут назад

На смартфонах Samsung сломался GPS

Lenta.ruLenta.ru

Некоторые пользователи нового флагмана Samsung отметили проблемы с системой глобального позиционирования на своих устройствах. Об этом сообщает нидерландское издание AndroidWorld.

На смартфонах Samsung сломался GPS
Фото: ReutersReuters

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев Samsung Galaxy 22 Ultra, которые рассказали, что на их девайсах не работает GPS. Судя по сообщениям на официальном форуме компании, поломки системы возникают сразу же при первом включении устройства или через сутки.

Пользователи пожаловались, что проблему практически невозможно устранить, отправка отчета об ошибках специалистам Samsung не помогает. В некоторых случаях неполадка решается с помощью сброса настроек сети или полного сброса устройства. По оценке авторов, проблема затронула довольно большое число смартфонов.

«Это неудобно, например, когда вы хотите использовать Google Maps или Tinder: приложения, которые напрямую связаны с GPS», — заметили журналисты.

Судя по всему, в компании должны отреагировать на неполадки и выпустить устраняющее ошибку обновление.

В середине марта Samsung признала уязвимость Dirty Pipe, которая позволяет злоумышленникам взламывать зашифрованную информацию на смартфонах Galaxy. Среди затронутых проблемой устройств оказались флагманы Galaxy S22.

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