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1 час назад

Раскрыт дизайн складного флагмана Samsung

Газета.RuГазета.Ru

В сети появились рендеры еще не вышедшего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4, созданные на основе слухов и утечек, сообщает портал Gizmochina.

Раскрыт дизайн складного флагмана Samsung
Фото: WaqarKhanHD/TwitterWaqarKhanHD/Twitter

Концептуально Galaxy Z Fold 4 будет придерживаться того же формфактора, что и прошлые модели, складывающиеся как книжка. Размер внутреннего дисплея в раскрытом состоянии составит 7,6 дюйма, а внешний экран получит диагональ равную 6,2 дюйма.

На рендерах также показан стилус S Pen, но в самом смартфоне при этом не предусмотрено место для его хранения. Ранее в отчетах инсайдеров сообщалось, что Z Fold 4 будет оснащен слотом для хранения электронного пера.

Текущее поколение Galaxy Z Fold 3 поддерживает S Pen Fold Edition и S Pen Pro, однако стилус необходимо покупать отдельно, а в смартфоне при этом нет специального отверстия для размещения стилуса.

Ожидается, что анонс складного смартфона Galaxy Z Fold 4 состоится во второй половине этого года.

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