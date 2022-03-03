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1 час назад

В России нашли отечественную замену iPhone

Ferra.ruFerra.ru

Российский чиновник, депутат Госдумы РФ Мария Бутина опубликовала в своём Telegram-канале видео. В нём она призвала коллег отказаться от смартфонов Apple и Samsung.

В России нашли отечественную замену iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вместо них девушка посоветовала обратить внимание на отечественную разработку — AYYA T1. Устройство базируется на чипе Helio P70 от MediaTek, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Есть возможность увеличить её размер за счёт microSD-карты объёмом до 128 ГБ.

Размер IPS-дисплея устройства — 6,55 дюйма, а разрешение экрана — FullHD+. Основная камера представлена двойным модулем: на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера может похвастаться 13-Мп датчиком.

Работает AYYA T1 на базе Android 11. Но сообщается, что смартфон могут уже в ближайшее время перевести на российскую ОС «Аврора».

Гаджеты,Наука и техника,Мария Бутина,Госдума,
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