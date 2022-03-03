Создан смартфон для метавселенной

В компании HTC рассказали о планах выпустить смартфон для работы в метавселенной. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.

Компания анонсировала устройство на выставке Mobile World Congress 2022. По словам представителей HTC, смартфон имеет флагманские характеристики и будет предназначен для пользователей, которые интересуются новыми технологиями и хотят получать быстрой доступ к виртуальной и дополненной реальности.

Тайваньская корпорация не стала раскрывать характеристики созданного устройства. В заявлении говорится, что полноценный анонс девайса состоится в апреле. На мероприятии HTC также рассказала о запуске нового бренда Viverse, под которым будет выходить вся рассчитанная на работу с метавселенными техника.

«Viverse гарантирует беспроблемный опыт, доступный на любом устройстве и в любом месте, и обеспечивающийся виртуальной и дополненной реальностью, высокоскоростным подключением, искусственным интеллектом и технологиями блокчейна, в которые HTC инвестировала в течение нескольких лет», — отметил топ-менеджер HTC Шер Ван (Cher Wang).

Журналисты напомнили, что в 2018 году производитель выпустил смартфон HTC Exodus 1, работающий с технологиями блокчейна.