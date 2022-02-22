Samsung настигло «проклятье айфонов»

Новые флагманы серии Samsung Galaxy S22 имеют настолько высокий спрос на рынке США, что корейский бренд не успевает за ним, из-за чего ожидаются длительные задержки в доставке. Об этом сообщает портал Android Headlines.

Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru» Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В зависимости от модели срок ожидания может меняться и продлится от пары недель до нескольких месяцев. Известно, что задержка скажется как на операторских версиях, так и на разблокированных вариантах Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.

Сообщается, что клиенты американского оператора T-Mobile пострадали больше всех - им придется подождать до середины мая, если они хотят приобрести Galaxy S22 Ultra в белом цвете на 512 ГБ. Samsung уже прекратила предварительные заказы на серию Galaxy Tab S8 в США из-за повышенного спроса.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что первые владельцы нового флагмана Samsung пожаловались на брак дисплея.