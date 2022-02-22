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46 минут назад

Раскрыта малоизвестная полезная функция iPhone

Газета.Ru

Во всех моделях iPhone от Apple можно выделить весь текст во время его набора, если трижды коснуться экрана смартфона. Об этом сообщает The Next Web.

Раскрыта малоизвестная полезная функция iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в результате тройного нажатия будет автоматически выделено все содержимое окна. Это удобно при копировании информации или удаления отдельных фрагментов. Однако есть нюанс - при наличии несколько абзацев в окне набора будет выделен только один, на который и проводилось три нажатия подряд. Однако каждый такой абзац можно одинаково быстро удалить этим способом.

Ранее сообщалось, что Apple отложила выпуск складного iPhone на 2025 год. Инсайдеры утверждают, что перенос связан с разработкой нового 20-дюймового MacBook с гибким экраном.

"Газета.Ru" рассказывала, как сотрудники Apple начинают отказываться от использования iPhone из-за опасений о том, что за ними следят через смартфоны. Теперь они пользуются конкурентной ОС - гаджетами на Android.

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