Раскрыта малоизвестная полезная функция iPhone

Во всех моделях iPhone от Apple можно выделить весь текст во время его набора, если трижды коснуться экрана смартфона. Об этом сообщает The Next Web.

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Отмечается, что в результате тройного нажатия будет автоматически выделено все содержимое окна. Это удобно при копировании информации или удаления отдельных фрагментов. Однако есть нюанс - при наличии несколько абзацев в окне набора будет выделен только один, на который и проводилось три нажатия подряд. Однако каждый такой абзац можно одинаково быстро удалить этим способом.

Ранее сообщалось, что Apple отложила выпуск складного iPhone на 2025 год. Инсайдеры утверждают, что перенос связан с разработкой нового 20-дюймового MacBook с гибким экраном.

"Газета.Ru" рассказывала, как сотрудники Apple начинают отказываться от использования iPhone из-за опасений о том, что за ними следят через смартфоны. Теперь они пользуются конкурентной ОС - гаджетами на Android.