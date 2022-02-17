В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
51 минуту назад

Популярный iPhone подешевел на треть

Lenta.ru

Популярный iPhone 2020 года выпуска заметно подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Популярный iPhone подешевел на треть
Фото: ReutersReuters

Согласно каталогу медиа, аппарат с 64 гигабайтами встроенной памяти оказался доступен минимум за 55 тысяч рублей. На старте продаж девайс продавали за 80 тысяч рублей. Таким образом, стоимость iPhone 12 снизилась более чем на треть.

Указанный телефон до сих пор продается в интернет-магазине Apple и у партнеров компании. Здесь устройство в базовом исполнении можно приобрести за 65 тысяч рублей. Удешевление смартфона на отечественном рынке объясняют тем, что после анонса новой линейки — iPhone 13 — магазины начали снижать цену на старые модели.

Вместе с iPhone 12 подешевел и iPhone 12 mini. Компактный девайс, доступный на сайте Apple за 55 тысяч рублей, можно приобрести на российском рынке за 40-45 тысяч рублей.

Востребованный потребителями iPhone 12 был представлен в октябре 2020 года. Модель получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов.

В начале февраля журналисты обратили внимание, что iPhone 13 подешевел в России более чем на 15 процентов. Доступную за 60 тысяч рублей модель на старте продаж предлагали за 80 тысяч рублей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители