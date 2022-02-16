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1 час назад

Названа опасность смарт-часов для человека

News.ruиещё 1

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал URA.RU, что материалы, из которых сделаны современные смарт-часы и фитнес-браслеты, могут вызвать аллергическую реакцию у владельцев. Эксперт отметил, что наихудшую реакцию вызывают металлические красители на основе никеля и хрома. Резина может стать причиной контактного дерматита, добавил врач.

Названа опасность смарт-часов для человека
Фото: pixabay.compixabay.com

Может быть аллергия на материал, из которого сделан гаджет. Либо на резину или пластик, либо на краситель. Если он металлический, то никель и хром — одни из самых аллергенных, — заявил Щепеляев.

По его словам, такая же реакция может возникнуть, если человек будет носить устройство на запястье слишком туго. В этом случае рука начинает потеть и раздражаться, а это приводит к контактному дерматиту.

Ранее кардиолог Константин Иванов заявил, что во время Олимпиады некоторые люди начинают усиленно заниматься спортом, что может навредить здоровью. Во время выраженных спортивных нагрузок сердце может сокращаться более 200 раз в минуту, по словам эксперта, это «сумасшедшая нагрузка».

Он отметил, что попытка повторять за спортсменами заканчивается трагедиями. Он посоветовал следить за частотой пульса. Показатель не должен превышать отметки в 120–140 ударов в минуту.

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