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8 часов назад

Samsung солгала о характеристиках флагманов

Газета.Ru

Samsung призналась в обмане покупателей по поводу характеристик смартфонов новой линейки Galaxy S22, пишет портал Gizmochina.

Samsung солгала о характеристиках флагманов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время презентации новых устройств южнокорейский вендор заявил, что все три модели поддерживают частоту обновления экрана до 120 Гц. При этом Galaxy S22 и Galaxy S22+ могут снизить частоту до 10 Гц, а Samsung S22 Ultra до 1 Гц.

Позже выяснилось, что только характеристики Galaxy S22 Ultra соответствуют заявленным. Две другие модели могут работать только в пределах 48–120 Гц.

Обман заметил инсайдер Росс Янг в новых маркетинговых материалах, которые опубликовала Samsung.

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