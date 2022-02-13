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17 часов назад

Перечислены правила идеальной зарядки iPhone

Lenta.ru

Для идеальной зарядки iPhone необходимо не допускать перегрева смартфона. Об этом сообщает издание The Sun.

Перечислены правила идеальной зарядки iPhone
Фото: PixabayPixabay

Журналисты медиа обратили внимание на рекомендации для правильной зарядки смартфонов, которые Apple перечислила на своем сайте. В первую очередь специалисты компании посоветовали избегать перегрева аккумулятора: «Низкие или высокие температуры могут привести к тому, что устройство изменит свое поведение». Идеальная температура телефона составляет от 16 до 22 градусов по Цельсию: более низкие температуры могут сократить время работы аккумулятора, более высокие — привести к поломке девайса.

Чтобы избежать экстремальных температур, Apple посоветовала не оставлять смартфон на зарядке в машине в жаркий день и под прямыми солнечными лучами. Также специалисты рекомендовали отказаться от длительного использования навигатора в автомобиле или игр при зарядке в жаркое время года. В случае если, находясь на зарядке в чехле, iPhone начинает нагреваться, то рекомендуется снять защитный аксессуар.

Также специалисты посоветовали активировать энергосберегающий режим, который позволит как можно дольше сохранить заряд батареи. Чтобы телефон медленнее терял запас аккумулятора или быстрее заряжался, рекомендуется включить автояркость в настройках телефона.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что для ускорения зарядки смартфона Apple необходимо отказаться от базового адаптера мощностью пять ватт. Авторы рекомендовали купить специальный адаптер, который поддерживает быструю зарядку.

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